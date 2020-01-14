Gülşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir'de kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından definecilerin kazı yaptığı esnada yapılan baskın sonrasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı çalışma sonrasında definecilerin kazıda kullandıkları 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirildi.
Yakalan 4 şüpheli hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.