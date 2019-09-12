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Gülşehir'de şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor

Gülşehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan Sadabad parkına yaptırılan şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor.


Gülşehir de bulunan Sadabad Parkı içerisinde oluşturulan Şemsiyeli park vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yaz aylarının eğlence ve dinlenme konusunda vazgeçilmez yeri olan Sadabad Parkı, Gülşehir Belediyesi tarafından oluşturulan şemsiyeli sokak projesi ile ziyaretçi sayısını arttırdı. Belediye başkanı Fatih Çiftci'nin park ile ilgili projelerinin ilk adımı olan şemsiyeli sokağı görmek için gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor.

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