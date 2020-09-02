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Gülşehir'de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Üstyapı sorununu tamamen bitirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Gülşehir Belediyesi, Karavezir Mahallesinde kilitli parke taş döşemesinin ardından peyzaj çalışmalarını da tamamlayarak, Fatih Mahallesine yoğunlaştı.


Birçok cadde ve sokağı yarım bırakılarak vatandaşların mağdur olmasına sebep olan yolların tamamlanmasının kendilerine kaldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çiftci, girilen mahallelere baştan sona taş döşenerek peyzajını tamamlayıp çıktıklarını sözlerine ekledi.


Taş döşemede çok sayıda ekip kurularak bozulan yollarda da çalışmalarını sürdüren Gülşehir Belediyesi, doğalgaz çalışmalarının bittiği yerlerde de çalışmalarına başladı.

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