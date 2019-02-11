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Gülşehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir’de uyuşturucu satıcısı 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi yakalandı.


Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Gülşehir ilçesinde F.T.'nin yapılan ikametinde ve bağ evinde narkotik köpek Su ile yapılan aramada 313,97 gram ağırlığında 19 paket Skunk, 5 ayrı parça halinde 19 gram Hint kenevir tohumu, 2 parça halinde 3,88 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.T.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gülşehir adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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