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Gülşehir'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’den Gülşehir ilçesine otobüs ile yolculuk yapan 1 yolcuda uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'den Gülşehir ilçesine otobüs ile yolculuk yapan 1 yolcuda uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelen ve ardından Nevşehir'den Gülşehir ilçesine otobüs ile gitmekte olan S.Y.'nin otobüs içerisinde şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. Gülşehir ilçesinde otobüsten inen şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y.'nin yapılan üst aramasında 22,70 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülşehir Adliyesine sevk edilen S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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