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Gülşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Gülşehir'in Tuzköy Mahallesinde araç içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 1,47 gram kubar ele geçirilirken 1 kişinin ise yapılan ev aramasında 7,21 gram kubar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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