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Gülşehir'de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de şüpheli M.O., Ü.O., H.Ö.Ç. ve S.Z.'nin üst ve araç içerisinde yapılan aramada 5,52 gram metamfetamin, 0,40 gram bonzai, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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