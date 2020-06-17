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Gülşehir'de vadesi dolan ekipmanlar yenileniyor

Gülşehir Belediyesi’nde araç gereç ve ekipmanlar yenilenmeye devam ediyor.

Gülşehir Belediyesi'nde araç gereç ve ekipmanlar yenilenmeye devam ediyor.


Çalışmalarını aralıksız sürdüren Gülşehir Belediyesi, eksik olan ve vadesini doldurmuş, sürekli arıza vererek işleri aksatan ekipmanların yerine yenilerini alıyor. Bakım onarımlarının yenisinden daha çok maliyet getirdiği belirlenen, park ve bahçe işlerinde kullanılan 3 adet sırt tırpanı ile 2 adet çim biçme makinası alarak bu anlamda yenilenmeyi sürdüren Gülşehir Belediyesi, işleri daha seri ve düşük maliyetlerle yürütüyor.

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