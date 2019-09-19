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Gülşehir'de yollar tekrar onarılıyor

Gülşehir’de geçtiğimiz yapılan yollardan gelen şikayetler üzerine Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni yapılan yollar yeniden onarılıyor.

Gülşehir'de geçtiğimiz yapılan yollardan gelen şikayetler üzerine Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni yapılan yollar yeniden onarılıyor.


Geçtiğimiz yıl yapılan yeni yollardan gelen şikâyetler üzerine Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, yaptığı tüm girişimlere rağmen muhatap bulamayınca vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı.


Yapılan yolların hemen hepsinde görülen rögar kapağı ve kanalizasyon bacalarının yüksek ya da çukur bırakılarak, araç ve yaya geçişlerine engel olması sonucu fen işleri ekiplerine talimat veren başkan Çiftçi, kot farkının ortadan kaldırılmasını isterken yol onarım çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini söyledi.

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