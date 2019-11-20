Gürcistan halk dansları topluluğunun gösterisi büyük beğeni kazandı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda; Gürcistan Halk Dansları Topluluğu bünyesinde bulunan Megobroma ve Sametou grupları bir gösteri sundu. Yaşları 8 ila 17 arasında değişen grup üyelerinin gösterisi etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren gösteri sonunda Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir tarafından grup üyelerine günün anısına çeşitli hediyeler verildi.