İhlas Haber Ajansı

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Güzelyurt Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışması başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Vural Sokak’ta gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol söküm çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Vural Sokak'ta gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol söküm çalışmalarına başlandı.



2022 Yatırım Programı çerçevesinde bu yıl farklı mahallelerdeki birçok cadde ve sokakta altyapı yenileme çalışması gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, son olarak Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Vural Sokak'ta yeni bir çalışma başlattı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde sokağın içme suyu altyapısı yeni nesil polietilen borularla değiştirilecek.


Altyapı yenileme çalışmalarının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke taşla kaplı olan Vural Sokağın yolu yenilenerek yeniden trafiğe açılacak.

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