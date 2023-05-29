İhlas Haber Ajansı

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Güzelyurt Mahallesi'nde yol bakım-onarım çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyurt Mahallesi 201.

Sokak'ta bulunan yaya kaldırımları ve parke taşla kaplı yol yenileniyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi ile birlikte son dönemde yaşanan sağanak yağışlar sonrasında Güzelyurt Mahallesi'nde bozulan yolların onarını için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahalledeki 201. Sokak'ta hem yaya kaldırımlarını hem de parke taşla kaplı yolu yeniliyor.


Yol bakım ve onarım ekipleri, yaz aylarının gelmesi ile kentin farklı noktalarındaki diğer bozulan yollarda da yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirecek.

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