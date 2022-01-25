Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü lisansüstü öğrenci alıyor

NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı ile Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları Anabilim Dalı'na 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için tezli yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yatay geçiş yoluyla yüksek lisans öğrencileri kabul edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurularını 24 Ocak - 04 Şubat 2022 tarihleri arasında http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden çevirim içi olarak yaparken, uluslararası öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr adresinden 24 Ocak - 04 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

Başvuru sonuçları 07 Şubat 2022 tarihinde NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü web sitesi (https://hbvenstitu.nevsehir.edu.tr/tr) üzerinden duyurulacak. Başvuru takvimi ve kontenjanlara https://hbvenstitu.nevsehir.edu.tr/tr/31542 adresinden ulaşabilirsiniz.