Hacı Bektaş Veli vefatının 750. yıl dönümünde anılacak

UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olması ve Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek program ile anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750.yıl dönümü ve Hacı Bektaş Veli Anma programı düzenlenecek. Düzenlenecek olan etkinlik öncesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Hacı Bektaş Veli'nin ebediyete intikalinin 750. yıl dönümü yıl boyunca çeşitli programlar ile devam edecek" dedi. Vali Becel, “Hacı Bektaş Veli'nin ebediyete intikalinin hakka yürüyüşünün 750. yıldönümü münasebetiyle daha geniş ölçekte etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Başta cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapılacak olan etkinliklerin koordinasyonundan sorumlu. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabi bu yıl biraz daha farklı olarak Hacı Bektaş Veli'nin 'bir olalım, diri olalım, iri olalım' sözünü de kendimize rehber edinerek devletimizin tüm kurumları ile birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yarın gerçekleştirilecek olan etkinliklerimize Türkiye'nin 33 ilinden özellikle Valilerimiz ve Kültür Turizm Müdürlüklerimizin katkılarıyla ve bu kültürün değerli temsilcilerinin de katılımıyla ülke genelinde de kutlandığını da gösteren önemli bir durum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, "Kültür Turizm Bakanlığımızın en önemli vazifelerinden birisi kültürümüzde her ne varsa onları hakkıyla ortaya çıkarmak, anlatmak, yaymak ve topluma yönelik farkındalığı güçlü bir şekilde altını çizerek yaygınlaşmasına zemin oluşturmak en önemli vazifemiz" dedi. Demircan, “Dolayısıyla bu işin içinde şehirlerimiz, şehirlerimizin kültürü ve orada bize liderlik yapmış tarihi şahsiyetleri ve hakkıyla anlatmak ve gençliğimize onları yakından tanıtmak hatta dünyaya onları doğruca aktarmak gibi bir vazifemiz var. Dolayısıyla bugün Kültür Turizm Bakanlığımızın tüm kurumlarıyla Hacı Bektaş Veli'yi bu yaşadığımız asrın idrakine uygun bir şekilde kendi sözleri üzerinden doğruca anlatmak gibi bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu tek başına bir etkinlik gibi düşünmek doğru olmaz. Bilakis bu vesileyle Hacı Bektaş Veli'yi yeniden ürettiğimiz içeriklerle toplumumuzun önüne yeniden sunmak ve onun üzerinden dünyaya anlatmak gibi bir vazifemiz var. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy iki yıl önce Hacı Bektaş Veli'yi anmak ve hakkıyla anlatmak üzere bir talimatı oldu. Ve tabi Hacı Bektaş Veli'nin hakka yürüyüşünün 750.yılı UNESCO'nun da bunu bu şekilde kabullenmesi de ayrı bir vesile oldu. Bu sene 750.yıl münasebetiyle filmler inşallah yarın göreceksiniz, tiyatrosu, müzikleri ile aslında bu konsepti bugün burada hem idrak etmek hem de minimum 35 vilayetimizden katılım sağlıyoruz. Yılsonuna kadar olabildiğince bu illerimizde bu anma etkinliklerimizi gerçekleştirmek gibi hedefimiz var” diye konuştu.

Kapadokya Alan Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici de katıldı.