Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı anma etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “'İncinsen de incitme, düşmanının dahi insan olduğunu unutma, yetmiş iki milleti bir gör' şeklindeki ifadelerine bakıldığında ise ne derece büyük ve evrensel bir hoşgörüye sahip olduğunu görmekteyiz" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşma yaptı. Vali Becel, “2021 yılının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hacı Bektaşi Veli yılı olarak ilan edilmesi UNESCO'NUN da anma yılları kapsamına almasıyla uluslararası bir kimlikte gerçekleştirilecek olan Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin aramızdan ayrılışının 750. yılını anma etkinliği münasebetiyle bugün bir araya geldik. Bu anlamlı günde Hünkâr'ı rahmetle anıyoruz.

Bir milleti millet yapan en önemli unsur kültürdür. Kültür bir toprak parçası üzerinde milleti meydana getiren maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Toplumların tarihlerinden devraldığı bu miras, toplumun kimlik kazanmasında toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Türk kültürü tarihte kendi kültürel değerlerinin yaşatılmasını ve aktarılmasını sağlayan birçok kişi yetiştirmiştir. Hacı Bayram Veli, Mevlana Hazretleri, Yunus Emre, Taptuk Emre ve daha nicesi bu topraklara sevgi, barış, hoşgörü tohumları ekmişlerdir. Bu önemli şahsiyetlerden birisi de huzurunda bulunduğumuz ve topluma öğretileriyle yol gösteren Hünkâr Hacı Bektaş Veli'dir. Hacı Bektaş Veli 13. yüzyıla damgasını vuran ve kendinden sonraki kuşağa da düşünceleriyle etkisini hissettiren önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek düşünce, gerekse inanç dünyamızda önemli bir yere sahiptir. Öğretileri yüzyıllardan beri insanlığa ışık tutmakta olup, hoşgörü çerçevesinde herkesi eşit gören ve sevgi ve saygıyı yücelten Hünkâr Hacı Bektaş Velî, ‘Gelin canlar bir olalım' diyerek birlik ve beraberliğin önemini, ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır' diyerek cehaletin karanlığından kaçınılması gerektiğini, ‘Eline, beline, diline sahip ol' diyerek barış, huzur, güven ve aile birliğine verdiği önemi, ‘Dili dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyerek ise insana ait bilgi ve derinliğin sonsuz olduğuna vurgu yapmış, insanı yücelten ve ona değer veren bir yaklaşımı öğütlemiştir. ‘İncinsen de incitme, düşmanının dahi insan olduğunu unutma, yetmiş iki milleti bir gör' şeklindeki ifadelerine bakıldığında ise ne derece büyük ve evrensel bir hoşgörüye sahip olduğunu görmekteyiz" dedi.

“Hacı Bektaş Veli'nin ideal insan modeline baktığımızda tüm kötülüklerden arınmış, tevazu sahibi, içinde yaşadığı toplumla barışık kısacası iyi, doğru ve güzel insanı görmekteyiz” diyen Vali Becel, “Türkistan'dan gelerek bu güzel yurdu eşsiz maneviyatları yüksek ruhları ile vatan yapıp yeşerten, bu kıymetli topraklarda Yüce Yaradan'ın sevgisini esas alarak, tüm yaratılanı hoşgörü ve mütevazılık içerisinde kucaklayan ve engin görüşleri, öğretileri tüm dünyaya mal olmuş olan daha nice gönül dostlarına, erenlere, velilere saygılarımızı iletmek istiyorum. Bizler, bütün bu güzel öğretileri birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde anlayarak, yaşayarak gelecek kuşaklara aktarmalı ve geçmişimizin ve kültürümüzün kıymetli şahsiyetlerini tüm dünyaya tanıtmalıyız” dedi.