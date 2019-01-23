Hacıbektaş Belediye Başkanı bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu aday gösterilmemesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından da sosyal medya hesabından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.