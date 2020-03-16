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Hacıbektaş Veli Müzesi dezenfekte edildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Veli Müzesi dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Veli Müzesi dezenfekte edildi.


Hacıbektaş Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde toplu kullanım alanlarında dezenfekte, hijyen ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Hacıbektaş Belediyesi tarafından bu kapsamda her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Hacıbektaş Veli Müzesi'de dezenfekte edildi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok açıklamasında, “Korona virüs tedbirleri kapsamında , ilçemiz genelindeki toplu kullanım alanlarında dezenfekte, hijyen ve sterilizasyon çalışması yapılmıştır. Çalışmalarımız aralıklarla devam edecektir. Sorumluluğumuz büyük, tedbirler basit. Panik yok, tokalaşma yok, tedbir var, hijyen var” dedi.

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