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Hacıbektaş'ta 1 koltuk için 11 aday yarışacak

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş ilçesinde 11 aday Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışacak.


31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanlığı için aralarında 3 bağımsız adayında olduğu 11 aday yarışacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilebilmek için Bağımsız adaları Ali Eğer, Ali Cemal Hüsnegil, Ali Rıza Selmanpakoğlu, DSP'den Recai Aksu, CHP'den Arif Yoldaş Altıok, TKP'den Ali Haydar Sümer, MHP'den Çağdaş Ozan Güneş ve AK Parti'den Şenay Gök yarışacak.


Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde partisi CHP'den aday gösterilmemesinin ardından bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere katılıyor.

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