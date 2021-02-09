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Hacıbektaş'ta 134 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Hacıbektaş ilçesinde 134 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacıbektaş Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama kararına istinaden bir ev aramasında 134 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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