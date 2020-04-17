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Hafta sonu kurulacak olan pazar öncesinde kapalı pazaryeri dezenfekte edildi

Nevşehir’de, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonu kurulacak olan Pazar öncesinde kapalı pazar yeri Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.

Nevşehir'de, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonu kurulacak olan Pazar öncesinde kapalı pazar yeri Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.


Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen önlemler kapsamında Nevşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, Pazar ve Pazartesi günleri kurulacak olan pazar öncesinde İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İlk olarak vakumlu süpürge araçları ve el süpürgeleri ile pazar alanını çöplerden arındıran belediye ekipleri, ardından tüm zemini sabunlu su ile yıkayarak temizledi. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından pazar içerisinde sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bölümler, otopark, merdivenler, köylü pazarı ve peynir pazarı titiz bir çalışmayla ilaçlanarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte edildi.

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