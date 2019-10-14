Hamburglu öğrenciler ve öğretmenler NEVÜ'de

Evliya Çelebi Kültür Gezileri projeleri kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinden yola çıkan öğrenciler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan ettiği ‘Evliya Çelebi Kültür Gezileri' programı kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Hamburg Türk Veliler Derneği tarafından organize edilen ‘Hamburglu Gençler Anadolu Coğrafyasınınım Hoşgörüsüyle Buluşuyor' etkinliğine katılan 36 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan misafirler NEVÜ'ye geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Uluslararası İlişkiler Ofisinin davetlisi olarak NEVÜ'ye gelen ve kendilerini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personellerinin karşıladığı misafir öğrenciler ve öğretmenler, üniversitenin yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilere sağladığı imkanlara dair bilgilendirildi.

Misafir öğrenci ve öğretmenlere ayrıca başta üniversitenin adını da taşıdığı Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve onun öğretileriyle birlikte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine dair hazırlanan sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.