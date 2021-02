Hassas burunlar depremde can kurtarıyor

Depremlerde hayat kurtaran köpekler, Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) uzman eğiticiler tarafından yetiştirilmesinin ardından tüm Türkiye'de göreve başlıyor.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpeklerin depremde nasıl hayat kurtardığına yönelik tatbikat gerçekleştirildi. JAKEM Komutanlığında eğitime tabi tutulan köpekler, 20 hafta ve 800 saatlik eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde göreve başlıyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen depremde de birçok hayatın kurtarılmasında büyük rol oynayan eğitimli köpekler, Nevşehir'deki Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. JAKEM Komutanlığında eğitilen arama kurtarma köpeklerinin kondisyoner ve koordinatif faaliyetlerinin üst seviyede tutulması için köpeklere at getir oyunları, aport oyunları, arama bulma oyunları icra edilerek, köpekler fiziksel ve mental olarak hazır halde tutuluyor.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, "Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekâtına katkı sağlamak maksadıyla görev yapan 11 farklı branştaki köpek ve kullanıcılarının eğitimleri JAKEM Komutanlığında yapılmaktadır. Komutanlığımızda halen Alman çoban köpeği, Belçika malinois, labrador retriever, golden retriever, Alman pointer ırklarında köpek üretilmekte, görev köpeği olarak eğitilmekte ve kullanılmaktadır. Komutanlığımızda Arama Kurtarma, Asayiş, Bomba Arama, Erzak Tespit, İz Takip, Kadavra Arama, Mayın Arama, Operasyon, Uyuşturucu Madde Arama, Tütün Tespit ve Yangın Tespit branşları olmak üzere toplam 11 farklı branşta köpek eğitimi icra edilmektedir Bu görevimizi tüm personelimiz ile birlikte huzur ve güven ortamında daha ileri ve daha iyi seviyeye ulaştırma gayret, azim ve kararlılığında görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.