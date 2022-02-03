Havacılık sohbetlerinin konuğu Patrick Ky oldu

Kapadokya Üniversitesi Haydar Yalçın'ın moderatörlüğünde düzenlenen yayında, sivil havacılığın güncel durumu, zorlukları, oluşan fırsatlar ile bölgesel ve küresel konular konuşuldu. EASA İcra Direktörü Patrick Ky, yayın sırasında Moderatör Haydar Yalçın tarafından gündeme getirilen sorular üzerine açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Patrick Ky; EASA'nın kuruluşu, görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verirken, Avrupa Birliği bünyesindeki kural koyma çalışmaları ile çevre ve emisyon konularının da kendi görev alanına dahil edildiğine değindi. Ky ayrıca, ICAO, AB Komisyonu, ECAC ve EUROCONTROL gibi uluslararası örgütler ile ilişkilerin yanı sıra IATA, ACI ve CANSO gibi sektörel örgütlerle olan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Patrick Ky: Avrupa Sivil Havacılığı'na EASA'nin katkısı çok önemli

Canlı yayını izleyenlerin çevrim içi olarak sorularını konuğa iletebildiği programda Patrick Ky, Avrupa sivil havacılığına EASA tarafından sağlanan katkıya değinirken; özellikle DRONE operasyonu ve sertifikasyonu konularındaki çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Konuşmasının devamında Ky, 2 trajik kazaya sebebiyet veren B737 MAX sorununa ilişkin hususlar, uçuşların durdurulması ve açılmasına kadar geçen sürede yapılan çalışmalar ile özellikle EASA bünyesindeki benzer olayların tekrarını önleyici önlemlerin alınması gibi teknik konularda da bilgilendirmelerde bulundu.

Yaklaşık bir saat süren yayında Patrick Ky, sivil havacılıkta dijitalizasyon, yapay zeka, büyük veri ve emisyon gibi son dönemdeki teknolojik gelişmelerle ilgili konularda EASA tarafından yapılan çalışmalar ve yakın gelecekteki planlamalar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

500'ün üzerinde katılımcının canlı olarak takip ettiği programın sonunda izleyiciler, benzer programlar aracılığıyla gerek öğrenci ve akademik personelin gerekse de sivil havacılık sektörünün bilgilendirilmesindeki rolü sebebiyle Kapadokya Üniversitesi ve Moderatör Haydar Yalçın'a teşekkürlerini ilettiler. EASA İcra Direktörü Patrick KY de, programa daveti ve programın gerçekleşmesi sebebiyle Moderatör Haydar Yalçın'a teşekkürlerini sundu.