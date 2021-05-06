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Havalandırma boşluğuna düşen şahini itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir’de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Beş katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak şahini sıkıştığı yerden kurtardı.


İtfaiye ekipleri şahini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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