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Havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin kurtarıldı

Nevşehir’de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kıratlıoğlu Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı.


İtfaiye ekipleri güvercini besledikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

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