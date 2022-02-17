Hayırsever aile anaokulu ve kreşi yaptıracak

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine yapılacak olan anaokulu ve kreşin yapımını hayırsever Birgül ailesi üstlendi.

Kozaklı ilçe merkezinde belediye tarafından projesi hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan Anaokulu ve Kreş 'in yapımını Hayırsever Dr. İsmet Birgül ve Dr. Doğan Birgül üstlendi. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu yaptığı açıklamada “ Belediyemiz tarafından 2022 yılı içinde ilçemize kazandırmayı planladığımız ve projelendirme aşamasını tamamlanan Anaokulu ve Kreş projemizin inşaat yapımının tamamını hayırsever Dr. İsmet Birgül ve Dr. Doğan Birgül tarafından üstlenildi. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemize kazandıracağımız bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.