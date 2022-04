Her gün 2 bin öğrenci iftarda bir araya geliyor

Kızılay her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan bereketini toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam ediyor. Kızılay Nevşehir Şubesi, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliği ile Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 200 üniversite öğrencisine iftarlık kumanya desteği sağlıyor. Kızılay'ın dağıttığı kumanyalar, üniversitenin sosyal tesislerinde pişirilerek 60 Kızılay gönüllüsü eşliğinde öğrencilerle paylaşılıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, sivil toplum kuruluşları başkanları ile çok sayıda iş insanı ve öğrenciler katıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in öğrencilere yemek dağıttığı programda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de öğrenciler ile birlikte sıraya girerek yemeğini kendisi aldı.

İftar programı sonrasında katkı sağlayan sivil kuruluş temsilcileri ve iş insanlarına teşekkür belgeleri verildi.