Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Kapadokya'da yoga yaptı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dünya Yoga Günü dolayısıyla dünyanın önemli kültür, turizm merkezi olan Kapadokya'da yoga yaptı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, "Dünya Yoga Günü" etkinlikleri çerçevesinde beraberindeki heyetle Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Başabağları ören yerinde bulunan peribacaları arasında eğitmenler tarafından yönetilen yoga seansına katıldı.

2014 yılında Hindistan'ın inisiyatifiyle ve 177 üye ülkenin rekor sayıdaki desteğiyle 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü ilan edildiğini söyleyen Büyükelçi Paul, ilk yoga gününün 21 Haziran 2015 yılında tüm dünyada kutlandığını belirterek, yoganın sağlık yönünden faydalarına vurgu yaptı. Paul, "Kapadokya'nın bu muhteşem atmosferinde ve tarihi bölgesinde 9. Uluslararası Yoga Günü'nü kutlamaktan ve burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir, ancak bugün tüm dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmaktadır” dedi.

Geçen yılki temanın “insanlık için yoga” olduğunu hatırlatan Paul, "Bu dünyanın Covid-19 pandemisinden kurtulmaya başladığı bir dönemde; pandeminin sadece fiziksel sağlık üzerindeki ani etkilerini değil, aynı zamanda Covid-19 virüsünün toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik ve zihinsel ıstırabı da hafifletmekte yoganın ne kadar faydalı olduğunu vurgulamak içindi. Sürdürülebilir, bütünsel, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde çevredeki ekosistemle uyum içinde yaşamaya dair benzersiz bir antik Hint felsefi yaklaşımıdır. Yoga da bu yaklaşıma katkıda bulunur. Yoga insanları bir araya getirir” dedi.