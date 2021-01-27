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Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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