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Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı

Nevşehir’de ’Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan bir kişi tutuklandı.

Nevşehir'de 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Merkez Komutanlığınca yapılan ortak çalışmada hakkında 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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