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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması maksadıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan G.M. yakalandı.


İşlemleri tamamlanan G.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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