İbrahimpaşa köyü muhtarı istifa etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyü muhtarı Muammer Aydın muhtarlıktan istifa etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde İbrahimpaşa köyünde muhtar seçilen Muammer Aydın sağlık sorunları nedeniyle muhtarlık görevinden istifa etti. İstifa eden muhtar Muammer Aydın'ın yerine Ürgüp Kaymakamlığı tarafından azalardan Ali Özen geçici muhtar olarak göreve atandı.

İbrahimpaşa köyünden önümüzdeki günlerde muhtarlık seçiminin yeniden yapılacağı öğrenildi.