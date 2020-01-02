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İç çamaşırının içine uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelmekten olan ve yolculuk esnasında durumundan şüphe edinilen T.K. Nevşehir Adnan Menderes Otobüs terminalinde otobüsten indiği esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. T.K.'nın üzerinde ve çamaşırlarında yapılan aramada iç çamaşırının içerisinde gizlenmiş 123, 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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