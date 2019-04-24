İHA Kayseri Bölge Müdürü Atakan, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan beraberinde Nevşehir İHA temsilcisi Coşkun Sağlamdin ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan ziyarette Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya İHA'nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verirken yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise ziyaretlerinden dolayı İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'a teşekkür ederken yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

İHA Bölge Müdürü Cem Atakan, Nevşehir ziyareti kapsamında Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk'ü de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.