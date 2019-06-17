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İHA muhabiri Şerif Taşar'ın mutlu günü

Nevşehir’in İHA Ürgüp ilçe muhabiri Şerif Taşar, Şeyma Şahin ile dünya evine girdi.

Nevşehir'in İHA Ürgüp ilçe muhabiri Şerif Taşar, Şeyma Şahin ile dünya evine girdi.


İhlas Haber Ajansı Ürgüp muhabiri olarak görev yapan Şerif Taşar, düzenlenen düğün töreninde Şeyma Şahin ile hayatını birleştirdi. Ürgüp'te düzenlenen düğün töreni Taşar ve Şahin aile büyüklerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Ürgüp İHA muhabiri Şerif Taşar'ın mutlu gününe ailesi yakınları, gazeteciler ve davetliler katılırken genç çiftin nikah şahitliklerini Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı yaptı.


Şerif Taşar ve Şeyma Şahin çiftinin düğünü gece geç saatlere kadar devam etti.

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