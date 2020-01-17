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‘İkinci Bahar' adlı oyun Cumartesi akşamı sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri etkinlikleri çerçevesinde 18 Ocak Cumartesi günü sahnelenecek olan ‘İkinci Bahar’ adlı oyun için bilet satışları sürüyor.

Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri etkinlikleri çerçevesinde 18 Ocak Cumartesi günü sahnelenecek olan ‘İkinci Bahar' adlı oyun için bilet satışları sürüyor.


Alfonso Paso'nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak'ın üstlendiği İstanbul Temaşa Tiyatrosu'nun iki perdelik ‘İkinci Bahar' adlı oyunu saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.


Oyuncu kadrosunda Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak gibi isimlerin yer aldığı ve yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL'den satışa sunulan oyunun biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edilebilecek.


12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

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