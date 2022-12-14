“İkinci Caddenin Mahkumu” adlı tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol bünyesinde 2022-2023 eğitim- öğretim yılının beşinci tiyatro gösterimi olan "İkinci Caddenin Mahkumu" adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Neil Simon'un yazdığı, Cemil Büyükutku'nun dilimize çevirdiği ve Y. Evren Serter'in yönettiği "İkinci Cadde Mahkumu" adlı tiyatro oyununa; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Yeşilay Nevşehir Şube Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri, NEVÜ'nün akademik ve idari personel ile öğrencilerinin yanı sıra tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro gösterimi sonunda tiyatro oyuncularına ve ekibine teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Aktekin, “Üniversitemizde eğitim gören her bir öğrencilerimizin ders dışı gelişimlerine katkıda bulunacak sosyo-kültürel faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu çerçevede üniversite olarak geçtiğimiz yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde üniversitemiz Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda bir kültür hizmeti olarak sunduğumuz ve halkımıza da açık olan bir birinden değerli tiyatro gösterimleri devam edecek” dedi.