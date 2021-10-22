ikiz plakalı araç kameralara takıldı

Nevşehir'de aracının ön ve arka plakaları farklı olan araç, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Kayseri karayolu üzerinde bulunan araç plaka tanıma sisteminin ,Nevşehir'e giriş yapın giriş yapan 50 ABC *** plakalı aracın 'Tescil Kaydı Yok' şeklinde uyarı vermesi sonrasında araç Avanos ilçesi girişinde durduruldu. Aracın yapılan kontrolünde; aracın gerçek plakasının 50 ACB *** olduğu ve aracın arka kısmında takılı olduğu, ön tarafta ise 50 ABC *** harf ve rakam grubundan oluşan plakanın takılı olduğu tespit edildi. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda araç sürücüsü yakalanırken, hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Sürücüye ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 23/5-b maddesi gereğince 6 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.