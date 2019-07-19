İl Genel Meclis Başkanı Dinç: “Nevşehir'in il olmasına emeği geçenlere teşekkür ederiz”

İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, 20 Temmuz tarihinde il oluşunun yıldönümünü kutlayacak olan Nevşehir'in il oluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dinç, “20 Temmuz 1954'de mücadele verilerek Nevşehir il olmuştur. Çevredeki iller de Nevşehir il olmasını istememişlerdir. Buna rağmen o zamanın Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları Nevşehir'i temsil eden milletvekilleri var güçleriyle Nevşehir'in il olmasını sağlamışlardır. Tabi o günden bu güne kadar Nevşehir'i çok kişi idare etmiştir. Şimdiye kadar idare eden tüm belediye başkanlarımıza ve valilerimize, hayatlarını kaybedenlere Allah tan rahmet kalanlara sağlıklı günler dilerim. Nevşehir'in İl olması için emek veren tüm siyasetçilerimize, bürokrasiye, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgiyle arz ederim” diye konuştu.