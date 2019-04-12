İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İl Genel Meclis Başkanı Dinç ve üyeler Vali Aktaş'ı ziyaret etti

31 Mart Mahalli İdareler seçimi sonrasında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen üyeler ile bu üyeler tarafından Meclis Başkanı seçimi sonrasında da İl Genel Meclis Başkanı olarak göreve getirilen Gürbüz Dinç, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ettiler.

31 Mart Mahalli İdareler seçimi sonrasında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen üyeler ile bu üyeler tarafından Meclis Başkanı seçimi sonrasında da İl Genel Meclis Başkanı olarak göreve getirilen Gürbüz Dinç, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ettiler.


Ziyarette konuşan Vali İlhami Aktaş, “31 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda vatandaşlarımızın takdiri ile sizler, yeni İl Genel Meclis üyeleri olarak seçildiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İl Genel Meclis üyeleri tarafından da İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçilen Gürbüz Dinç'i de tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


İl Genel Meclisi Başkanı Dinç ise, kendilerini ve heyetini kabullerinden dolayı Vali Aktaş'a teşekkürlerini ileterek, Nevşehir'e hizmet anlamında ellerinden gelen gayreti yapacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.