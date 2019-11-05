İl Genel Meclis üyeleri, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve meclis üyeleri Kapadokya Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine atanan Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti.

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyeleri Kapadokya Havalimanına Baş Müdür olarak Serdar Yılmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Genel Meclis Başkanı Dinç, “ Kapadokya Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine atanan Serdar Yılmaz'ı İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. İl Genel Meclisi olarak Serdar Yılmaz'ın her zaman yanındayız” dedi.

Kapadokya Havalimanı Baş Müdürü Serdar Yılmaz ise ziyaretlerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.