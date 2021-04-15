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İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Nevşehir İl koordinasyon kurulu toplantısı video konferans yoluyla yapıldı.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Nevşehir'de 2.dönem İl Koordinasyon kurul toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Toplantıya katılan bölge müdürleri, daire müdürleri ve belediye başkanları yapılan çalışmalar ile ilgili olarak katılımcılara bilgiler verirken, Belediye Başkanları ve daire müdürlerinin istek ve talepleri dinlendi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de video konferans yoluyla toplantıya katılan katılımcılara teşekkür etti.

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