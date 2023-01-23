İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Avanos İlçesindeki Sarılar ve Üçkuyu Köylerinde, Acıgöl İlçesine bağlı Karacaören ve Topaç Köylerinde, Gülşehir İlçesine bağlı Ovaören Köyünde, Kozaklı İlçesindeki Boğaziçi Köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızalarını giderdi. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ayrıca Gülşehir İlçesine bağlı Gökçetoprak Köyünde, Kozaklı İlçesine bağlı Akpınar Köyünde, Avanos İlçesine bağlı Mahmat ve Topaklı Köylerinde, Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyünde içme suyu kanal hattı arızalarını giderdi. Merkez İlçesindeki Özyayla Köyünde ilave kanalizasyon kanal hattı yapımının tamamlandığının belirtildiği açıklamada; Merkez İlçeye bağlı Boğaz Köyünde, Acıgöl İlçesine bağlı Ağıllı Köyünde, Avanos İlçesine bağlı Üçkuyu Köyünde ve Derinkuyu İlçesine bağlı Suvermez Köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemini gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de, Hacıbektaş İlçesine bağlı Aşıklar, Büyükkayı ve Karaburç Köylerinde, Gülşehir İlçesindeki Karahöyük ve Yalıntaş Köylerinde yol kumlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Göreme-Ortahisar-Uçhisar Yolu üzerinde levha yenileme işlemini de gerçekleştiren İl Özel İdare ekipleri Ürgüp İlçesine bağlı Ulaş-Çökek-Bahçeli Köylerinde levha değiştirme işlemi de yapıldı.