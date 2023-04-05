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İl Protokolü emniyet teşkilatıyla iftar yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan emniyet personeli ile iftar yaptı.


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Topuzlu Han Tesisleri'nde iftar programı düzenlendi. İftara; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı.


Emniyet personeli ile birlikte iftar yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliğin sağlanması için her daim görev başında olan kahraman emniyet personelinin Ramazan Ayı'nı kutladı.

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