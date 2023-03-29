İl protokolü iftar programında bir araya geldi

Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma personeli ile iftar yaptı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ordu Evi'nde iftar programı düzenlendi. İftara; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri ve jandarma personeli katıldı.

Jandarma personeli ile birlikte iftar yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokolü, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve birliği için her daim görev başında olan kahraman Jandarma personelinin Ramazan Ayı'nı kutladı.