İl spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Ağustos ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Nevşehir'de oynanacak olan TFF 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirler, Nevşehir Belediyespor'un TFF 3. Ligde oynayacağı müsabakalarda görev alacak, özel güvenlik sayısının belirlenmesi, misafir takım ve seyirci araçlarının kullanabileceği otopark alanının belirlenmesi, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremespor'un protokol listelerinin hazırlanması, özel seyir alanlarının belirlenmesi, Nevşehir Belediyespor'un fikstürünün değerlendirilmesi, TFF 3. Lig grup takımlarının risk analizlerinin değerlendirilmesi, BAL Ligi 5. Grup takımlarının risk alanlarının değerlendirilmesi, Eylül ayında oynanacak maçlar, Gazi Stadının son durumunun değerlendirilmesi, diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersun Erkut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çınar, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.