İller Bankası heyeti Nevşehir kalesi yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, beraberinde İller Bankası'nda görev yapan uzman personeller ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Heyet daha sonra Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrini gezdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Baydemir ve beraberindeki İller Bankası heyetine teşekkür eden Başkan Arı, heyete Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı kenti hakkında bilgiler verdi. Kale etrafında TOKİ ile birlikte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan yeraltı şehrinde, Nevşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel danışmanlığında temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Arı, alanın kısa süre içerisinde turizme kazandırılmasını hedeflediklerini vurguladı. 6. yüzyıldan itibaren günümüze kadar yaşam izlerinin bulunduğu kale etrafında, 13. yüzyılın ilk çeyreğine ait kaya kilise, bezirhane, tünel ve su yolları, kayadan oyma yaşam alanları ve erzak depolarının bulunduğunu kaydeden Arı, henüz turizme açılmadan yerli ve yabancı medya organlarının dikkatini çeken ve büyük merak uyandıran Nevşehir Kalesi Yeraltı Şehrinin turizme kazandırılması ile Nevşehir'in turizmde ciddi bir ivme yakalayacağını söyledi. Arı, “Her yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Nevşehir olarak ne yazık ki bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bölgemize gelen turistleri il merkezine çekebilmek için bu alanın biran önce turizme kazandırılması gerekiyor. Buranın turizme açılmasının şehirdeki istihdama ve ekonomiye ciddi bir katkısı olacak. Bu konuyla ilgili projelerimiz hazır. Yakın zamanda Nevşehir'e müjde vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Arı, daha sonra ziyaretin anısına İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Baydemir'e çini bir tabak hediye etti. İller Bankası Heyeti Nevşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinde inceleme gezisinde bulundu.