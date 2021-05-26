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İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

Nevşehir’de bir apartmanın çatı oluklarındaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Nevşehir'de bir apartmanın çatı oluklarındaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.


Nevşehir'de Lale Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı oluklarındaki ipe dolanan ve mahsur kalan kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu yere merdiven ile ulaşarak, kuşu bulunduğu yerden kurtardı.


Ebabil kuşunun kanatlarındaki ipi çıkartan itfaiye erleri daha sonra kuşu serbest bıraktı.

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