‘İran Araştırmaları Çalıştayı' başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) ve İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde Tarih ve Türkoloji disiplinlerinde İran'a ilişkin akademik çalışmalar yürüten akademisyenlerin katkı sunacağı ‘İran Araştırmaları Çalıştayı' akademisyenler, uzmanlar ve davetlilerin katılımlarıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulundular. Konuşmalarda ülkemizde İran özelinde genellikle Fars Dili ve Edebiyatı, ilâhiyat, sanat ve sinema vb. konularında çalışmaların bulunduğu Türkoloji ve Tarih konularında yapılan çalışmalarda yeterli düzeye gelinemediği hususuna değinildi. İran alanında Türkoloji ve Tarih üzerine gerçekleştirilen bu çalıştayın akademik bir strateji oluşturabilmesi adına bir boşluğu dolduracağına dair fikir paylaşımlarından sonra İran coğrafyasında yaşamakta olan Türk nüfusu hakkında bilgiler verildi.

Alanında uzman yaklaşık 30 akademisyenin katılımıyla başlayan ve 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan İran Araştırmaları Çalıştayı, oturumların ardından kapanış konuşmalarıyla sona erecek.