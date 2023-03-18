İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Aksaray karayolu üzeri Acıgöl Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında; İbrahim S. yönetimindeki 50 KC 077 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden ve Acıgöl Organize Sanayi'ne giden işçileri taşıyan Saadettin S. yönetimindeki 50 LF 177 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.